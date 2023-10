Nomination ufficiale per Alessandro Silverio alla 2^ edizione del premio giornalistico regionale “Pietro Anastasi”

CALTANISSETTA. Prestigioso riconoscimento per il giornalista nisseno Alessandro Silverio. Quest’ultimo ha infatti ricevuto la nomination ufficiale alla 2°EDIZIONE del Premio Giornalistico regionale “Pietro Anastasi”, sezione “Carta Stampata”. Il premio, che è organizzato dall’Ussi in collaborazione con è dedicato alla memoria dell’indimenticato centravanti di Juventus, Inter ed Ascoli, Pietro Anastasi e costituisce un riconoscimento che va a premiare l’impegno, la competenza e la passione di un giornalista sportivo che è sempre stato in prima linea per la promozione e valorizzazione dello sport.

La prima edizione del premio s’è svolta lo scorso anno a Mistretta in provincia di Messina. Alessandro Silverio, già giornalista e redattore nel Giornale di Sicilia, è attualmente responsabile dell’ufficio stampa della Nissa Fc. Il giornalista sportivo nisseno sarà premiato a Pedara il prossimo 27 ottobre. presso la sala Conchita D’Agata del Centro EXPO di Pedara (Catania). Condurranno Ettore Tortorici e Paola Parisi.