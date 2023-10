Nel Nisseno weekend di controlli con etilometro e Drug test: servizi mirati per evitare vittime della strada

In vista della Giornata Mondiale del “ricordo delle vittime della strada”, in calendario il 19 novembre 2023, il Compartimento della Polizia Stradale per la Sicilia Occidentale ha pianificato dei servizi mirati, con l’impiego di etilometri e drug test, in collaborazione con le articolazioni territoriali dei Coordinamenti Sanitari regionali, finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e/o sotto effetto di alcool.

I servizi già svolti, nella provincia di Agrigento nelle ore serali e notturne tra sabato e domenica scorsi, verranno replicati per i prossimi due fine settimana: nelle province di Caltanissetta, Palermo e Trapani tra sabato e domenica 14/15 ottobre e nella provincia di Palermo tra sabato e domenica 21/22 ottobre.