Nasce la Federazione Nazionale Sanitari (FNOS): il 4,5 e 6 novembre c’è il primo congresso nazionale a Campobello di Licata

Nasce la Federazione Nazionale Operatori Sanitari, il cui acronimo è F.N.O.S. . Si svolgerà nei giorni del 4-5-6 Novembre il primo congresso nazionale che ha scelto l’antico “Palazzo Bella” di Campobello di Licata (AG). L’iniziativa parte dalla meravigliosa Regione Siciliana con l’obiettivo di dare visibilità e opportunità ai lavoratori di tutte le categorie di poter esprimere la propria voce. Il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, rappresenta per noi un importante sostegno all’evento ed è una dimostrazione di interesse verso le tematiche trattate. La federazione ha raggiunto già tutte le regioni e 42 provincie italiane.

La F.N.O.S. è autonoma, libera ed indipendente dai partiti politici, così come lo è da qualsiasi altra espressione ad essi comunque collegabili e ad ogni altra estranea ingerenza. Essa si basa fortemente ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e ne difende il pluralismo politico e sociale.

La Federazione è contro qualsiasi discriminazione di tipo sociale, economico e religioso. Viene fondata sul principio della libera elezione dei propri organismi interni alla dialettica interna e sul confronto democratico. Come sancito dall’art. 3 dello statuto la Federazione è una confederazione sindacale senza fini di lucro.

L’idea nasce dalla necessità e dal bisogno di un sindacato nuovo, trasparente e onesto che sappia “parlare” ai lavoratori e sappia cogliere la dignità prima di tutto con “umanità” e credo che non occorra soffermarsi a dire come si pecca nel nominare questa parola, come se venisse difficile fare un minimo cenno alla parola “UMANITA’”. Anche i lavoratori necessitano di ciò.

Compongono la Federazione uomini e donne che lottano per i principi sani e per le alte forme deontologiche. Dall’unione con i rappresentanti di altre regioni si dimostra con dignità, il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei lavoratori.

Agricoltura – Commercio e servizi –Trasporti Metalmeccanici – Turismo – Industria – Manifatturiera – Sanità pubblica – Pubblico impiego – Edilizia – Editoria e stampa – Poste – Forestazioni – Servizi Informatici e telematici a e Telecomunicazioni – Immobiliare- Artigianato – sono le federazioni nazionali di categoria che formano la confederazione F.N.O.S. e rappresentano l’articolazione delle specifiche politiche aggregative organizzate a livello nazionale.

Oggi è fondamentale la tutela dei lavoratori tutti che sono il punto di partenza della produzione e che generano il migliore biglietto da visita che una azienda o impresa può esibire. I sentimenti che le nuove generazioni provano per il futuro oscillano tra l’incertezza e il disorientamento. Le nuove generazioni non sono cresciute con il mantra della sicurezza lavorativa, non hanno a disposizione il posto fisso e l’indeterminato come lo è stato per i genitori.

Si trovano a cambiare lavoro molto spesso a causa di contratti non rinnovabili e a tempo determinato vivendo sulla scia della precarietà e dell’insicurezza anche personale. Ne consegue un effetto anche stipendiare che non sarà sicuro con una crescente precarietà economica. Si assiste ad un divario tra le regini del Nord e quelle del Sud che ci impongono la visione di uno spopolamento. La F.N.O.S. è una Federazione nascente che lavora a tutela.