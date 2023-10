Mussomeli, tanti giovani portatori del simulacro di San Giuda Taddeo. Disponibili anche parroco e diacono. Mons Migliore in processione e celebra messa

MUSSOMELI – Il vescovo emerito di Coxim (Brasile), ritornato da qualche tempo nella sua Serradifalco, ha celebrato messa nella Parrocchia di Cristo Re, invitato dal parroco Padre Liborio Franzù, in occasione della festa di San Giuda Taddeo, che si venera nella parrocchia di Cristo Re, Una festa di quartiere, a cui per la prima volta hanno partecipato tanti giovani che, per la prima volta, nella storia della parrocchia, hanno portato a spalle il simulacro di San Giuda Taddeo. Infatti, negli anni precedenti il simulacro veniva sistemato, adeguatamente addobbato, su un mezzo di trasporto. Quest’anno i giovani della parrocchia, realmente in tanti, a turno ed assai compiaciuti, hanno fatto questa esperienza: Anche il parroco Franzù ed il diacono Costanto, per un breve tratto di strada, hanno sorretto sulle loro spalle il fercolo del Santo. La banda del maestro Giuseppe Noto, le luminarie attorno alla parrocchia, la moschetteria colorata, hanno creato un’atmosfera festaiola per onorare e venerare il Santo dei casi impossibili.