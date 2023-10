Morto bimbo di 3 anni dopo che la madre, nel cercare di svegliarlo, si è accorta che manifestava forti difficoltà respiratorie

Tragica morte per un bambino di 3 anni a Petralia Soprana in provincia di Palermo. La tragedia è avvenuta in una masseria. I genitori del piccolo, dopo aver notato che manifestava gravi difficoltà a respirare, hanno chiamato il 118.

I sanitari hanno praticato le prime manovre rianimatorie prima di correre verso l’ospedale di Madonna dell’Alto , ma durante il viaggio il suo cuore ha smesso di battere. I genitori del piccolo deceduto hanno raccontato di aver avvertito, prima della tragedia, un forte odore di gas nella loro abitazione.

Saranno i carabinieri, che hanno avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Termini Imerese, a stabilire se possa esserci o meno connessione tra la segnalata fuga di gas e la successiva tragedia.