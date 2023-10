Made in Sicily Bontà al Quadrato: al via la campagna di comunicazione Confapi e 6come6.6libera

La promozione del sistema produttivo regionale all’insegna della responsabilità sociale

Promozione e valorizzazione del sistema produttivo in Sicilia, è quanto promosso dalla campagna promozionale: “Made in Sicily Bontà al Quadrato”, all’insegna della responsabilità sociale.

La Sicilia celebra un anno dall’entrata in vigore (29 ottobre 2022) della legge italiana di ratifica della Convenzione C190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, attraverso questa rilevante iniziativa.

L’Associazione 6come6.6libera in collaborazione con la Confederazione delle piccole e medie imprese siciliane (Confapi Sicilia) nell’ambito del progetto “La Sicilia che piace” promosso dall’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana lancia la campagna promozionale finalizzata alla valorizzazione del sistema produttivo regionale, quale sistema di eccellenza in ottica di responsabilità sociale, di impresa e politiche di welfare, orientate al miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e del benessere della collettività. Da questo impegno concreto e socialmente responsabile è nato il primo Osservatorio Europeo contro le molestie e violenze sul lavoro: www.6libera.org.

“Un’ iniziativa partita dai nostri imprenditori siciliani e che poi si è diramata a livello nazionale, con il supporto e coinvolgimento non solo di aziende di eccellenza associate a Confapi Sicilia come, il Gruppo Irritec, Moak SPA, Damiano Organic SPA, Mecogest SRL, Maredamare srl, Promimpresa e Agriplast SPA, testimonial nello spot, ma anche realtà di eccellenza nazionali come Beup Information Communication Technology SRL, Openjobmetis SPA, Gruppo Assicurazioni Generali, Inalpi, e molte altre” afferma Dhebora Mirabelli, Presidente Confapi Sicilia.

La campagna di comunicazione prevede la realizzazione di uno spot che da oggi sino al 27 ottobre, sarà veicolato dalla TV regionale, Tele Giornale di Sicilia (TGS), canale 12, alle ore 13.30, prima del tg delle 13,50. Partirà anche lo spot su RGS, Radio Giornale di Sicilia che sarà affiancato da una campagna social attraverso le pagine istituzionali Facebook dell’Associazione 6come6.6libera (6libera6come6) e della Confederazione delle piccole e medie imprese siciliane Confapi Sicilia (confapisicilia.it).