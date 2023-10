La famiglia Palmeri con il piccolo Riccardo, il padre Fabio e la madre Barbara protagonisti nel programma televisivo “Tu si que Vales”

SERRADIFALCO. Gran successo nel programma televisivo “Tu si que Vales” trasmesso su Canale 5 per la famiglia Palmeri. Il piccolo Riccardo, appena 11 anni, assieme al padre Fabio docente di oboe e strumentista di fama, e a sua madre Barbara Rosana, flautista di talento oltre che docente, s’è esibito sul palco della nota trasmissione televisiva.

Una passerella nazionale, l’ennesima, per il piccolo talento serradifalchese che è anche nipote di Angelo Palmeri (maestro di oboe) e di Salvatore Palmeri (maestro di fagotto), entrambi molto apprezzati nel panorama musicale e strumentale nazionale ed internazionale.

La famiglia Palmeri s’è esibita a “Tu si que Vales” strappando gli applausi del pubblico ma anche dei tanti nisseni che sono rimasti collegati su Canale 5 proprio per vedere all’opera un’intera famiglia. Una scena per certi versi singolare, anche perchè non è facile che in una famiglia, padre, madre e figlio condividano tutti la stessa passione per la musica e per di più a questi altissimi livelli.

Lo stesso Riccardo Palmeri è reduce dai grandi successi ottenuti in un altro programma televisivo, “La Tv dei 101”, di Piero Chiambretti. Insomma, un undicenne che sta dimostrando con i fatti di avere le carte in regola per affermarsi ai massimi livelli nel contesto di una famiglia che lo segue e che, con lui, ne condivide la grande passione per la musica.