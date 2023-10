In Vietnam inaugurata la XXIII Settimana della Lingua italiana nel mondo

"L'italiano è un prezioso strumento di influenza attraverso il quale l'Italia riesce a promuovere i propri valori". Così si apre la XXIII settimana della lingua italiana nel mondo

Si è tenuta ieri ad Hanoi la cerimonia di apertura della XXIII Settimana della Lingua italiana nel mondo, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Vietnam Marco Della Seta, del Rettore dell’Università di Hanoi Nguyen Van Trao e della direttrice del dipartimento di Italianistica Pham Bich Ngoc. “L’italiano è un prezioso strumento di influenza attraverso il quale l’Italia riesce a promuovere i propri valori e ad avvicinare alla propria cultura ed è una lingua internazionale perchè è lingua di cultura e di tecnica” ha detto l’ambasciatore Della Seta, che ha sottolineato inoltre come il tema della sostenibilità, scelto per le celebrazioni di quest’anno, unisca in modo particolare Italia e Vietnam, entrambi estremamente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. All’evento, inserito nella cornice del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, hanno partecipato parlando di sostenibilità anche alcune aziende italiane attive nel paese (Piaggio, Ariston e lo Studio Legale D’Andrea & partners).