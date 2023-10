DELIA. In occasione della commemorazione dei defunti come di consueto l’Amministrazione comunale ha previsto il servizio navetta per i giorni 1 e 2 novembre in favore di anziani e soggetti con difficoltà di deambulazione da e per il cimitero.

Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il servizio si può prenotare entro il 31 ottobre chiamando il numero 3391215691 dello sportello dei servizi socio-assistenziali.