Cultura. “Orchestre under 35 e 2 corpi di ballo”: la manovra del Ministro Sangiuliano

Nella Manovra “abbiamo fatto un piccolissimo taglio al cinema ma facciamo uno scavo a Pompei e creiamo due nuovi corpi di ballo per dare un segnale di incoraggiamento a tutti i giovani che praticano la danza.

Vogliamo poi creare due nuove orchestre lirico-sinfoniche under 35 perché tanti giovani si diplomano in Conservatorio e poi non hanno una valvola di sfogo rispetto alle loro aspirazioni”.

Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla presentazione del XIV Rapporto Civita “Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza”, edito da Marsilio.