Caltanissetta. Il 22 ottobre al Teatro Rosso di San Secondo Il Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary promuove concerto e raccolta fondi per l’eradicare la poliomielite

CALTANISSETTA. Domenica prossima 22 ottobre a Caltanissetta, con inizio alle 17.30 nella splendida cornice del Teatro Rosso di San Secondo, il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta celebrerà la Giornata Mondiale della Polio (World Polio Day) con un Concerto offerto dalla Giovane Orchestra Sicula (Orchestra Sinfonica del Centro Sicilia, diretta dal Maestro Raimondo Capizzi) che eseguirà musiche tratte dalle più belle colonne sonore scritte per il cinema dai Maestri Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, John Williasms, Hansen Zimmer e tanti altri; parteciperanno all’esecuzione la Corale Polifonica Renzo Chinnici di San Cataldo e il Joy’s Chorus di Caltanissetta.

L’evento – aperto anche ai non rotariani e che si terrà alla presenza del Governatore del Distretto 2110 Goffredo Vaccaro, dell’ Assistente del Coordinatore Regionale Fondazione Rotary delegato per i Distretti del Sud Italia Valerio Cimino e del Presidente della Commissione Distrettuale per la Rotary Foundation Salvo Sarpietro – ha due importanti obiettivi: raccogliere fondi necessari per proseguire a livello mondiale le vaccinazioni antipolio e fornire informazioni sullo stato della campagna mondiale per l’eradicazione della poliomielite. Per approfondire il tema dell’importanza delle vaccinazioni interverrà inoltre l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna Volo, Medico Igienista e Socia Rotary.

Per partecipare alla manifestazione – considerate le finalità – sia i rotariani che i non rotariani verseranno al Fondo Polio Plus un contributo di 20 euro (per coloro che non lo avessero prenotato prima, il buono-ingresso si potrà ritirare al botteghino da oggi fino a giorno 22).

A fine concerto, grazie alla collaborazione della locale Condotta Slow Food – presieduta dalla rotariana Stefania Fontanazza – ed al sostegno di alcuni generosi sponsors, sarà fatto dono a tutti gli intervenuti di un sacchetto con prodotti tipici della provincia nissena.

Per avere un’idea degli importanti risultati ottenuti nel corso degli anni attraverso la campagna di lotta alla poliomielite – sostenuta dal Rotary International attraverso i suoi 46.000 Club presenti in ogni parte del mondo – bastano questi pochi ma significativi dati: nel 1988, la quarantunesima Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato una risoluzione per l’eradicazione mondiale della poliomielite che ha segnato il lancio della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), guidata dai governi nazionali, l’Oms, il Rotary International, i Centri statunitensi per il Controllo delle malattie e la prevenzione (Ccd), l’Unicef, e supportata da altri partner tra cui la Bill e Melinda Gates Foundation.

Nel 1994, la Regione Oms delle Americhe è stata certificata polio-free, seguita dalla Regione Oms del Pacifico occidentale nel 2000 e dalla Regione europea dell’Oms nel giugno 2002. Il 27 marzo 2014, la Regione Oms del Sud-Est Asiatico è stata certificata libera dalla polio, il che significa che la trasmissione del poliovirus selvaggio è stato interrotto anche in questo blocco di 11 Paesi che si estende dall’Indonesia all’India. Nel 2020 l’OMS ha certificato come libero dal virus selvaggio della polio (wpv) il continente africano. Dal lancio della GPEI il numero di casi è sceso di oltre il 99%. Oggi la poliomielite è ancora endemica in due soli Paesi: il Pakistan e l’Afghanistan.

E’ pertanto fondamentale continuare a somministrare i vaccini sia in questi due Paesi che nelle aree a rischio fin quando ci sarà anche un solo caso di poliomielite sul pianeta. Soltanto dopo tre anni dall’eliminazione dell’ultimo caso, infatti, l’OMS potrà certificare il mondo libero dalla polio.