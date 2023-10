Caltanissetta, Giornate FAI: Grande successo per i due luoghi della memoria

Nell’ambito delle Giornate FAI d’Autunno, che si sono appena concluse, la Delegazione FAI di Caltanissetta ha proposto ai propri iscritti e ai partecipanti, nei giorni del 14-15 Ottobre, la visita di due luoghi non molto conosciuti e poco valorizzati: i bunker e le casematte situate nei pressi di Ponte Dirillo a Gela e il Museo della Miniera Trabia-Tallarita tra Sommatino e Riesi.

I due eventi hanno riscosso l’interesse ed il favore dei partecipanti, ma significativa è stata l’adesione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Caltanissetta all’anteprima per le scuole presso il Museo del Complesso minerario della Trabia Tallarita nella giornata di venerdì 13. Gli studenti hanno potuto visitare i luoghi ove i propri nonni e parenti hanno vissuto, combattuto e lavorato.

Occhi spalancati e grandi sorrisi sono stati il tratto distintivo di queste due giornate; tutti hanno apprezzato con stupore la bellezza dei luoghi e la storia che essi raccontano: la guerra con la sua barbarie e l’esistenza di bambini divenuti adulti troppo presto e strappati alla propria adolescenza.

Nelle GFA 2023 tremila visitatori hanno partecipato con entusiasmo alle visite che hanno rievocato da una parte i luoghi della Battaglia di Gela, in occasione dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco degli Alleati in Sicilia, e dall’altra la gloriosa storia della Sicilia dello zolfo; gli ospiti sono stati guidati con competenza da 144 Apprendisti Ciceroni, studenti degli Istituti Superiori di Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Riesi e San Cataldo, e da esperti e ospiti d’eccezione, che hanno dato testimonianza di avvenimenti di un passato ancora vivo nella memoria di molti.

I sorrisi dei piccoli e gli occhi lucidi dei più grandi devono farci riflettere, auspicando che quello che per un fine settimana è stato riportato alla ribalta nelle GFA 2023, venga valorizzato ancora di più come “monumentum”, ricordo e monito, per le generazioni future.

Entrambi gli eventi sono stati animati da musicisti locali e i presenti hanno potuto degustare ottimi prodotti del territorio.