Auto si ferma in galleria perché nell’abitacolo c’è un serpente

Un serpente in auto. E’ la sorprendente presenza che si sono ritrovati davanti ai loro occhi prima una signora alla guida della propria auto e poi gli agenti della Polizia Stradale di Torino intervenuti su segnalazione del Centro Operativo Autostradale. Sulla S.P. 589 era stata infatti segnalata la presenza di una persona appiedata all’interno della galleria “Monte Cuneo”.

Giunti sul posto, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalla presenza di due autovetture ferme, le cui rispettive conducenti richiedevano, a gesti, l’intervento dei poliziotti poiché, in una delle due auto, era presente un serpente che aveva costretto la conducente a fermarsi e a scendere dal mezzo per chiedere aiuto e l’altra conducente a fermarsi per prestare soccorso.

Con stupore gli agenti, nell’ispezionare l’interno dell’abitacolo, hanno verificato che effettivamente c’era un serpente che si era insinuato nell’impianto di aerazione del veicolo. Il rettile, della lunghezza di circa 50 cm, è stato quindi preso con l’aiuto di un bastone e liberato nel prato limitrofo alla sede stradale. La donna alla guida del veicolo, dopo gli iniziali attimi di paura, ha ringraziato gli agenti intervenuti prima di riprendere il proprio viaggio.