L’intruso del Sistema Solare accelera come una cometa

Accelera come una cometa, l’intruso del Sistema Solare ‘Oumuamua, scoperto nel 2017 e che da allora continua ad attirare la curiosità di astronomi e appassionati del cielo. I nuovi dati lo definiscono chiaramente come una cometa, per la precisione una ‘cometa oscura’, come vengono chiamate le comete senza coda che recentemente cominciano a essere avvistate.

Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Nature e coordinate da Jennifer B. Bergner, dell’Università della California a Berkeley, e Darryl Z. Seligman, dell’Università di Chicago. ‘Oumuamua è il primo oggetto interstellare mai osservato nel nostro Sistema Solare e dall’epoca della scoperta gli astronomi non lo hanno mai perso d’occhio. Considerato inizialmente un asteroide e da alcuni addirittura un’astronave aliena, presto Oumuamua è risultato essere più simile a una cometa.

Adesso, grazie ai nuovi risultati, “le osservazioni apparentemente contraddittorie di questo primo noto oggetto interstellare, si riconciliano in un modello che presenta un quadro semplice e realistico”, osserva in un commento pubblicato nello stesso numero della rivista Marco Micheli, coordinatore del Centro per la soveglianza degli asteroidi vicini alla Terra dell’Ufficio per la Difesa planetaria (Pdo Neo) dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), presso il centro dell’Esa in Italia, l’Esrin di Frascati (Roma). Il modello proposto da Bergner e Seligman permette infatti di comprendere le proprietà bizzarre di ‘Oumuamua, che avrebbe un’origine analoga a quella delle comete.

Sarebbe cioè un planetesimo ghiacciato, ossia come un piccolo oggetto abbozzato nei primissimi stadi di sviluppo di un sistema planetario. “Il punto è che ‘Oumuamua è coerente con l’essere una cometa interstellare standard”, rileva Bergner. “I modelli che abbiamo elaborato – aggiunge – sono coerenti con il comportamento delle comete e degli asteroidi che vediamo nel Sistema Solare”.