Caltanissetta e provincia: controlli della Polizia di Stato per i “botti” di fine anno

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e del Capodanno, molti esercizi commerciali, più o meno grandi, iniziano la vendita di “botti” per i festeggiamenti. Per questo motivo la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura ha iniziato i controlli di questi esercizi. Nel Capoluogo i poliziotti hanno fatto accesso a sette esercizi e magazzini, senza riscontrare anomalie. I controlli, naturalmente, continueranno anche nei prossimi giorni, in città e nel territorio della provincia.