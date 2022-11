Serie D. Solo pari 0-0 tra Sancataldese e Licata

Pari per la Sancataldese nel derby siciliano di serie D contro il Licata. E’ finito 0-0 un confronto molto combattuto ed altrettanto bloccato. Troppo alta la posta in palio per le due squadre che si sono comunque affrontate senza lesinare energie.

Alla fine, comunque, ad avere la meglio sono state le rispettive difese che hanno reso improduttivo il gran lavoro dei rispettivi centrocampo e dei settori avanzati. Di buono per la Sancataldese c’è stato il fatto di non aver subito ancora una volta gol (è la quinta volta che accade), segno che la retroguardia, ben imperniata attorno ad un portiere esperto come Gaetano Dolenti (nella foto) si sta compattando e che la squadra sta proponendo un maggior equilibrio tecnico tattico.

Manca una maggiore incisività nel reparto offensivo. Alla fine, vero che è mancata la vittoria, ma il pari non è da disdegnare contro un avversario esperto e smaliziato come il Licata. La Sancataldese è ora a quota 12 in classifica al pari con Acireale, Canicattì e Santa Maria del Cilento, e domenica prossima affronta fuori casa la Vibonese, terza forza del campionato. (foto Sancataldese Calcio Official)