Elezioni, ecco il programma che promette di realizzare “Fratelli d’Italia”

Il programma elettorale di Fratelli d’Italia — il partito che ha vinto le elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 —è composto da 25 punti in 40 pagine, e dichiara come obiettivo quello di «portare l’Italia fuori dalla crisi in cui è stata trascinata da una politica miope e irresponsabile».

Tra le priorità avanzate da Giorgia Meloni: flat tax incrementale, sostegno alla natalità, aumento delle pensioni minime e blocco dell’immigrazione irregolare.

E poi: abolizione dell’obbligo per le piccole attività di accettare pagamenti elettronici, elezione diretta del presidente della Repubblica, riforma dell’Irpef con l’introduzione di un quoziente familiare, sì a rigassificatori e a nuovi gasdotti, contrasto alla «censura arbitraria dei social network» e la «garanzia del rispetto della libera manifestazione del pensiero da parte delle grandi piattaforme di comunicazione», istituzione di tutor pubblici per l’accompagnamento burocratico all’avvio di attività artigianali e commerciali.

Il programma include:

1. Sostegno alla natalità e alla famiglia

2. Efficiente utilizzo di risorse Pnrr e fondi europei

3. Fisco più equo e difesa del potere d’acquisto degli italiani .

4. Sostenere il sistema imprenditoriale italiano

5. Made in Italy e orgoglio italiano

6. Sostenere la dignità del lavoro

7. Largo ai giovani

8. Rilanciare la scuola, l’università e la ricerca

9. Per un vero Stato sociale che non dimentichi nessuno

10. Il diritto a una vecchiaia serena

11. Una sanità al servizio della persona

12. A difesa della libertà e della dignità di ognuno

13. Cultura e bellezza, il nostro Rinascimento

14. Il Turismo e la nostra crescita felice

15. Agroalimentare pilastro del sistema Italia

16. A difesa dell’ambiente e della natura

17. Energia pulita, sicura e a costi sostenibili

18. Ripartire da investimenti e infrastrutture

19. Trasporti per un’Italia più veloce, più collegata, più smart

20. Sud opportunità di crescita per l’Italia

21. Fermare l’immigrazione illegale e restituire sicurezza ai cittadini

22. Una giustizia giusta e celere, per cittadini e imprese

23. Diamo Credito a famiglie e imprese

24. Presidenzialismo, stabilità di governo e Stato efficiente

25. Italia protagonista in Europa e nel mondo

Leggi il programma completo