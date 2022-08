Mussomeli, spettacolo di solidarietà nella 35° edizione Festa dei Bambini”. Bimbi e genitori sul palco

MUSSOMELI Nei giorni scorsi, il Teatro all’aperto del parco urbano “Salvatore Genco” ha registrato tante presenze, in occasione della 35^ edizione della “Festa dei Bambini”, proposta ed organizzata dall’Associazione Don Diego Di Vincenzo, di cui è presidente Vincenzo Sorce. Tanti i vivaci bambini schierati per la manifestazione, protagonisti in una serata di solidarietà, in cui hanno coinvolto e reso felici non solo i genitori ma il numeroso pubblico presente alla manifestazione. Tutti impegnati i volontari della Don Diego Di Vincenzo che hanno messo in campo le loro potenzialità con l’organizzazione, l’impegno e l’esperienza per la buona riuscita dell’iniziativa. Tanti i ruoli messi in campo. A partire dalle presentatrici Lia Amico, Loredana Solazzo e Francesca Munì, che hanno ben coordinato e presentato i vari momenti della manifestazione: Il complesso musicale con la band formata da Giuseppe Diliberto, Vincenzo Sapia, Matteo Ognibene, prof. Giuseppe Carapezza e diretta dal maestro Giuseppe Cirlincione; i solisti :Antonello Morreale, Salvatore Falletta e Giuseppe Carapezza, accompagnati dal coro delle festa dei bambini e dai loro genitori. C’è stato anche il coinvolgimento delle scuole di danza con il CENTRO STUDI DIMENZIONE DANZA della maestra Daniela Giaffreda; la SCUOLA DI DANZA ARABESQUE della maestra Alessandra Alfano; la SCUOLA DI DANZA INCORPORART STUDIO della maestra Silvia Guasto. Sono intervenuti, durante lo svolgimento della serata, l’assessore comumale alla Solidarietà Daniele Frangiamore, l’ assessore allo spettacolo Seby Lo Conte, il sindaco Giuseppe Catania; l’associazione “Casa Rosetta” nella persona de Dr Diego Vitello, delegato dal dr. Giorgio De Cristoforo ( attuale Presidente dell’Ass. Casa Rosetta). Da sottolineare che, durante lo spettacolo, l‘associazione Don Diego Di Vincenzo ha ricordato Lia Genco una delle volontarie della prima ora della festa dei bambini, nonché amica e compagna di questa bella avventura di carità. A conclusione dello spettacolo, con un numeroso pubblico presente, vista l’impossibilità a partecipare personalmente, è stato proiettato un video-messaggio inviato da don Fortunato Di Noto, fondatore dell’associazione “Meter” , noto per la sua lotta contro la pedofilia e tutela dell’infanzia in Italia e nel mondo. Festa dei Bambini: un appuntamento di solidarietà.