Vaiolo scimmie : quarto caso in Italia e 67 in Ue. Oms: “Può infettare chiunque”

Quarto caso accertato in Italia e attenzione molto alta sul Vaiolo delle scimmie. Al momento i pazienti sono quattro, tre di Roma e uno di Arezzo, mentre solo nel Lazio, 15 persone sono in isolamento. “I casiti – fa sapere il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) – sono principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, il che suggerisce che la trasmissione potrebbe aver luogo durante le relazioni intime”.

Dal canto suo, l’Oms mette in guardia contro la stigmatizzazione dei gruppi colpiti, sottolineando che la malattia può infettare chiunque, anche se secondo David Heymann, consulente dell’organizzazione, almeno una parte dei casi recenti potrebbe essere spiegata dal comportamento sessuale tenuto in due recenti rave party in Europa.

Tra il 15 e il 23 maggio, sono state segnalate 67 infezioni in nove Stati membri dell’Ue (Belgio, Francia,VaioloIstituto Spallanzani di Roma fa sapere che in settimana verrà isolato il virus, passaggio fondamentale per lo sviluppo dei successivi esperimenti e cure