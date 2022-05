Sempre meno … covid in Sicilia: 731 nuovi positivi, cinque i decessi

Sono 731 i casi di Covid19 registrati nuovi a fronte di 7.713 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.462. Il tasso di positivita’ scende al 9,5% ieri era al’10%. La Sicilia e’ al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 83,679 con una variazione di 650 casi.

ùI guariti sono 1.578 mentre le vittime sono cinque e portano il totale dei decessi a 10.862. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 635, otto in piu’ rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 33, sei in piu’ rispetto a ieri.

A livello provinciale questi i casi registrati: Palermo 270, Catania 179, Messina 154, Siracusa 93, Caltanissetta 74, Agrigento 42, Enna