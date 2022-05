Gimbe, flop quarta dose: protetto solo 1 immunocompromesso su 4

Sulla quarta dose di vaccino anti Covid per le persone immunocompromesse, al 18 maggio le somministrazioni sono state solo 203.944: in base alla platea ufficiale (n. 791.376), aggiornata al 9 marzo, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 25,8% con nette differenze regionali : dal 4,5% del Molise al 94,3% del Piemonte. Lo spiega il monitoraggio della Fondazione GIMBE della settimana 11-17 maggio 2022.

Sulla quarta dose per over 80, fragili (60-79 anni) e ospiti di RSA, al 18 maggio sono state somministrate solo 509.480 quarte dosi. In base alla platea ufficiale (n. 4.422.597 di cui 2.795.910 over 80, 1.538.588 pazienti delle fragilità di età 60-79 anni e 88.099 ospiti delle persone fragili di età 60-79 anni e 88.099 ospiti RSA che non rientrano nelle categorie precedenti), il tasso aggiornato al 19 aprile, il tasso aggiornato di copertura nazionale per le quarte dosi è dell’11,5% con nette differenze regionali: dal 3,2% della Calabria al 24, 7% del Piemonte