Apertura Emodinamica ad Enna. Cgil Caltanissetta: “Sancita ennesima disfatta per questo territorio”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato Cgil Caltanissetta sulla questione legata all’apertura dell’Emodinamica ad Enna e alle ricadute che, secondo la stessa Cgil, ciò avrebbe per il territorio e l’utenza del Nisseno.

“Oggi nel corso della conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta indetta per discutere in merito all’apertura dell’emodinamica di Enna e alle conseguenti ricadute sui servizi sanitari offerti dall’ASP di Caltanissetta, l’Assessore Regionale alla Sanità, con il supporto di alcuni Sindaci del territorio – forse perché anche poco adatti alla gestio della Res Publica – ha sancito l’ennesima disfatta per questo territorio.

L’apertura di una emodinamica sul territorio Ennese, purtroppo è collegata a doppio filo con l’attività che si svolge nell’ASP di Caltanissetta. Quindi, si legge apertura, si traduce come ridimensionamento, nonostante le parole di rassicurazione dell’Assessore.

Noi siamo sicuri che lui mente sapendo di mentire perché i numeri, i pazienti, sono collegati all’efficienza del servizio sanitario erogato. Gli standard per aprire e mantenere un’emodinamica, come confermato dal documento di consenso della Società Italiana di Cardiologia Interventistica, sono connessi alla popolazione e al numero di procedure eseguite per singolo operatore (bacino d’utenza 300-600 mila abitanti; 150 procedure annue per operatore).

Allora all’Assessore, che ribadisce nel merito l’importanza dei pareri tecnico/scientifici chiediamo di acquisire un parere formale e tecnico alla Società Italiana di Cardiologia Interventistica regionale . Stigmatizziamo inoltre l’intervento dell’assessore Razza che a domanda circostanziata e precisa rifiuta un confronto con la CGIL asserendo di dover rispondere solo ai Sindaci e a chi (aggiungiamo noi) interviene a suo sostegno.

Respingiamo ogni spinta campanilistica e Riteniamo doveroso da parte di chi rappresenta la politica regionale di doversi confrontare con le forze sociali laddove soprattutto si discute di offerta sanitaria di alta specializzazione a vantaggio della popolazione dell’intero territorio”.

CGIL di Caltanissetta

Segretaria Generale Rosanna Moncada

Segretario FP CGIL Angelo Polizzi