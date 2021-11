Bullismo e cyberbullismo. Approvata legge per contrasto e prevenzione. Caronia “Strumenti per difendere soggetti più fragili”

“L’approvazione della legge regionale per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo in ogni loro forma è un importante risultato per la tutela dei più fragili, soprattutto fra i più giovani.

Anche grazie ad alcuni emendamenti che ho presentato, sarà possibile realizzare programmi formativi e informativi, campagne di sensibilizzazione, iniziative rivolte agli studenti e a coloro che lavorano con i giovani.

Per fare questo si valorizzeranno le professionalità che in questi anni sono già state attive in questo importante settore: esperti di comunicazione e strumenti digitali, psicologi, operatori sociali e giovanili, insegnanti e operatori scolastici, associazioni giovanili.

Questa legge può essere quindi uno strumento importante per difendere

i più giovani ma non solo loro dalle conseguenze e dagli aspetti

negativi della rete e del digitale, che purtroppo con la pandemia si

sono manifestati in modo particolarmente pesante e diffuso.”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia, commentando l’approvazione da parte

dell’Assemblea Regionale Siciliana del disegno di legge regionale per

il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che prevede la

realizzazione di diverse iniziative e che ha previsto la creazione

della Consulta regionale di cui saranno chiamati a far parte esperti,

rappresentanti delle istituzioni educative, della sanità di base,

delle Università, del mondo dello sport e dell’associazionismo.

La legge ha poi previsto la costituzione, nelle ASP, di un Ambulatorio

ed uno sportello di ascolto dedicato alla prevenzione e contrasto del

bullismo, cyber bullismo, sexting e della cyber pedofilia.