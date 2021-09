Teatro d’essai: sabato in scena “Pentesilea vs Achille”

Sabato 11 settembre alle ore 20,30, all’aperto nel Giardino del nespolo del Teatro d’essai La Condotta di San Cataldo (C.so Vittorio Emanuele n 10), appuntamento con il mito classico e la drammaturgia contemporanea. In scena la compagnia La Bottega del Pane, sul palco con Luna Marongiu e Cristina Putignano, l’attrice Cinzia Maccagnano una tra le più brave ed intense interpreti del teatro classico. Il testo con il quale si confronterà l’attrice si intitola Pentesilea vs Achille, scritto da Francesco Randazzo e diretto dalla stessa Maccagnano.

Prenotazioni tramite WhatsApp cell 338 1121631 online www.teatrolacondotta.it

“Pentesilea vs Achille – scrive nelle note di regia Cinzia Maccagnano- parla di disordine, di caos, di mito e di modernità, di smarrimento e di ricerca di un nuovo ordine in cui l’uomo contemporaneo possa ridefinire le proprie funzioni, appropriandosi della sua identità oltre la costrizione culturale”.

“E’ uno spettacolo a cui tenevo molto – afferma Michele Celeste, attore e direttore artistico del Teatro d’essai La Condotta- perché ci viene offerta la possibilità di ospitare uno spettacolo molto apprezzato ed applaudito, che questa estate è stato e sarà rappresentato in spazi prestigiosi quali il Velia Teatro Festival e la rassegna Interpretare l’antico, nel Parco archeologico di Giardini Naxos organizzato dalla Rete Latitudini”.

Anche per questa stagione il Teatro d’essai La Condotta ha inteso continuare la strada intrapresa quattro anni fa, consolidando il sodalizio con la Rete di drammaturgia siciliana contemporanea Latitudini attualmente presieduta da Gigi Spedale. Sinergia che ha permesso al pubblico nisseno di assistere, nel teatro sancataldese, a spettacoli di drammaturgia contemporanea di grande profilo artistico.

Quello di sabato prossimo, Pentesilea vs Achille di Francesco Randazzo è una scrittura originale, che spinge a sperimentare nuovi linguaggi. La parola in forma di poesia restituisce immagini e scenari, che vanno oltre la scatola teatrale, quasi a suggerire un’opera filmica. La sfida dell’autore e della regista è quella di restituire la poesia e la magia del testo, senza tradirne la necessità di essere rappresentato. Il testo riporta frammenti di mito, frammenti di dramma, frammenti di pensiero. Il montaggio dello spettacolo, come quello di un film, è una sequenza di immagini e inquadrature adeguate alla narrazione del sé frammentato di Pentesilea/Achille. Una sorta di opera visiva e visionaria, dove l’immagine costruita dai corpi degli attori, secondo una partitura che indaga il mito e il quotidiano, viene completata da proiezioni di filmati originali, e soprattutto totalmente guidata dalla musica.

L’ingresso è riservato ai soci del circolo Teatro d’essai La Condotta, per tesserarsi occorre farne preventiva richiesta (info cell 338 1121631). Il contributo per assistere allo spettacolo è di € 13,00 (tessera compresa) e include la partecipazione per un altro spettacolo: “Saraceno di Sicilia” di sabato 25 settembre.

La prenotazione è obbligatoria previa esibizione di green pass o di certificato di avvenuto tampone con esito negativo