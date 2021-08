Manca l’acqua e chiama il 112: Carabinieri aiutano 92enne in difficoltà.

In estate accade spesso di dover fare i conti con la mancanza di acqua. Quando però, a dover fare i conti con la mancanza d’acqua è un 92enne, allora la situazione rischia di diventare oltremodo problematica. A Arzano è accaduto che proprio una 92enne, messa a dura prova dal gran caldo e da una giornata senza acqua per una rottura di una conduttura, ha deciso di contattare i Carabinieri per avere informazioni.

I militari dell’Arma, compreso lo stato di disagio della signora, nl momento in cui si sono presentati a casa della 92enne lo hanno fatto con delle bottiglie dell’acqua. Lei voleva solo sapere dai Carabinieri quando sarebbe tornata l’acqua per potersi lavare e bere. I militari dell’Arma, tuttavia, sono andati oltre portandole alcune bottiglie d’acqua.

Un piccolo gesto per portare alla signora non solo quello di cui aveva bisogno, ma anche un pizzico di serenità e ristoro.