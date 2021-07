Regno Unito: Johnson, 16 agosto rimane data fine obbligo quarantena per vaccinati

Il 16 agosto resta la data fissata nel Regno Unito in cui cadra’ l’obbligo di auto isolamento per chi, essendo completamente vaccinato o minore di 18 anni, entri in contatto diretto con persone positive al Covid-19.

Lo ha confermato il primo ministro britannico, Boris Johnson, in una intervista a “Lbc Radio”: “Il 16 agosto e’ stato fissato, non c’e’ stata alcuna richiesta di rivedere tale data”. Johnson ha espresso soddisfazione per un Paese “che ha la percentuale di adulti vaccinati piu’ alta del mondo” cosa che “ci permette di fare progressi a livello economico”.

Il primo ministro ha anche affermato che il Regno Unito potrebbe registrare una ripresa economica “costante”, anche se potrebbero esserci degli “ostacoli sulla strada” a causa della pandemia. In ogni caso, con un “atteggiamento prudente” nel tornare ai comportamenti pre pandemia, il Paese potrebbe essere protagonista di una ripresa economica “molto forte”.

Dichiarazioni in linea con le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui il Regno Unito potrebbe raggiungere una crescita economica del 7 per cento quest’anno, in rialzo rispetto alla previsione del 5,3 per cento di aprile.