Caltanissetta, covid: morto Franco Ferraro uno dei custodi del Tomaselli. Il cordoglio dell’assessore Caracausi e della DLF Nissa Rugby

Lutto doloroso ed improvviso per la grande famiglia degli sportivi nisseni. E’ morto a 55 anni Franco Ferraro, di Riesi, uno dei custodi dello stadio “M. Tomaselli”: letale si è rivelato il covid. Umile, disponibile, operoso, sempre alacre e gentile, svolgeva il suo lavoro con impagabile passione.

L’assessore allo sport Fabio Caracausi scrive su Facebook: “Avevamo concluso la nostra chiamata mercoledì scorso con…ti chiamo nei prossimi giorni per sapere come stai. Anche in malattia mi hai risolto un problema nell’impianto e ci tenervi a farlo tu telefonicamente. Sempre presente, sempre disponibile, sempre rispettoso. Ciao Franco dai un’occhio da lassú alla tua famiglia e a noi sportivi che abbiamo frequentato in tutti questi anni il tuo posto di lavoro. La tristezza e il dolore nell’aver perso un amico sono infinite”.

La DLF Nissa Rugby porge le più sentite condoglianze ai suoi cari e lo ricorda con affetto per la disponibilità e la costante dedizione spesa nella cura dello stadio. Il direttore sportivo Andrea Lo Celso da voce al cordoglio della società rugbistica nissena: “Franco era, è, sarà sempre uno di noi. Persona affidabile, leale e corretta. Lascia un grande vuoto sia sotto il profilo professionale, che quello umano. “Un rugbista non muore mai, al massimo passa la palla…Franco ha appena passato l’ovale”