Governo, Di Battista ‘irremovibile’: “Curriculum Berlusconi impone il no a Draghi”

L’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, rilancia su Facebook il suo articolo “Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire no al nuovo governo” pubblicato su “Tpi” in cui sferra il suo attacco a Forza Italia e al suo leader. “Dell’Utri aveva rapporti, anzi rafforzava la mafia mentre fondava Forza Italia insieme a Berlusconi, Previti, Martino, Urbani e Antonio Tajani, attuale vicepresidente del partito e indicato, da molti, come possibile ministro del governo Draghi“, scrive.

Per Di battista quindi “il miglior vaccino per la crisi etica e’ la memoria” e “non e’ accettabile dividere questioni economiche da questioni morali. Perche’ nella nostra Italia vi sono stati esempi virtuosi” come gli imprenditori che “hanno chiuso perche’ sono stati assassinati per essersi opposti al pizzo. E l’hanno fatto – insiste – mentre un imprenditore che oggi viene ricevuto con tutti gli onori nelle stanze del potere romano non ha fatto altro che pagare, pagare e ancora pagare. Ed oggi – conclude Di Battista – rischia di tornare al governo del Paese”