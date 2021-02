Caltanissetta, Stefano Vizzini eletto presidente dell’Interact club

È Stefano Vizzini il nuovo presidente dell’Interact Club Caltanissetta per l’anno sociale 2021-22 che inizierà il prossimo 1° luglio.

L’Interact è un club service per ragazzi dai 12 ai 18 anni patrocinato dal Rotary. Vizzini, 16 anni, frequenta la classe terza dell’istituto “Mario Rapisardi – Da Vinci” e succederà all’attuale presidente, Ludovica Inzoli. «Sono un ragazzo molto disponibile – afferma Stefano – ottimista, a volte un po’ troppo loquace. Prediligo variegati hobby come l’ascolto di musica jazz, la visione di film neorealisti italiani e il tennis».

Stefano sarà collaborato da un consiglio direttivo composto da Eleonora Asaro (vice-presidente), Andrea Tornatore (segretario esecutivo), Chiara Curcuruto (segretario), Mattia Melilli (tesoriere), Alberto Alessi (prefetto), Arianna Bruccheri, Ivan Monreale e Geremia Martorana (consiglieri). Del Consiglio fa parte di diritto anche l’attuale presidente Ludovica Inzoli. «Il nostro programma – continua Vizzini – è quello di far crescere il nostro club non solo numericamente ma soprattutto qualitativamente, proponendo attività d’inclusione a giovani come noi.

Non trascureremo i nostri impegni su temi delicati come il sostegno a quanti vivono situazioni di disagio. Auspico di dare al club e ai soci gaiezza e libertà, ahi noi mancate negli ultimi mesi».