Caltanissetta. Commissione consiliare sanità: “Il mancato coinvolgimento nel Salus Festival è stata una perdita importante”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa della Commissione Consiliare Sanità inviato per il tramite della consigliera Angela Caruso, presidente della Commissione Consiliare Sanità, a nome di tutti i Componenti sulla questione riguardante il mancato coinvolgimento della stessa Commissione in occasione del recente Salus Festival.

“La Commissione Consiliare Sanità, nell’ambito delle sue attività istituzionali ha sempre portato avanti, tutte quelle iniziative a sostegno della diffusione della cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita volti alla tutela della salute. In tali ambiti, la VI Commissione, ha contribuito storicamente in maniera fondamentale alla nascita e alla realizzazione del Salus Festival, organizzato dal Cefpas in collaborazione con Asp2 e Comune di Caltanissetta. I componenti hanno appreso dalla stampa che anche quest’anno si è svolta l’edizione annuale del Salus Festival nei giorni 16, 17 e 18 Dicembre cm.

Nelle precedenti edizioni, la commissione è stata sempre partecipe e protagonista, contribuendo in maniera determinante ad arricchire la realizzazione del Salus, sia nel metodo che nel merito. Il nostro mancato coinvolgimento, nella fase di ideazione e successiva realizzazione, riteniamo sia stata una importante perdita, in termini di opportunità, sia in termini di contenuti, di radicamento nel territorio che di apporto e valorizzazione delle professionalità locali. Inoltre, la commissione, rappresenta una garanzia a che si rispetti la mission iniziale ma che si riescano, tuttavia, a realizzare gli obiettivi principali fissati dall’OMS che tendono al totale “benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come assenza di malattia”.

Crediamo fermamente che la relazione e la collaborazione inter istituzionale rappresenti la base per la crescita di una vera comunità nissena”.