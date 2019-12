CALTANISSETTA – Sono intervenute le forze dell’ordine per sedare un’accesa discussione scoppiata in un pub a Caltanissetta per motivi “di cuore”. La gelosia ha fatto perdere la testa ad un ventenne che, dopo aver visto l’ex fidanzata scambiarsi baci e tenerezze con il nuovo fidanzato, si è scagliato contro la coppia. L’ira ha indotto il giovane dopo una serie di offese a schiaffeggiare la nuova fiamma della sua ex. Inevitabile l’acuirsi del diverbio con un crescendo di scambio di colpi ed improperi. L’aggressore è stato a sua volta colpito con un bicchiere alla testa. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato guai più seri: i due giovani sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale S. Elia per le cure del caso.