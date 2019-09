Nissa fc vincente e travolgente nel 6-2 rifilato alla Gattopardo. La squadra di Gianfilippo Di Matteo ha superato senza patemi lo scoglio di una Gattopardo che, per altro, era stata piegata all’andata con un secco 0-2 con reti di Morello e Penalva. Stavolta a lasciare il segno sotto porta sono stati Passaro, autore di una tripletta, il neo arrivato Tomaselli, autore di una doppietta, e Giuseppe Starrantino. Per la Gattopardo ha realizzato una doppietta Marino. La partita è stata controllata per ampi tratti dalla Nissa Fc che ha messo in mostra maggior efficacia in zona gol. In questo modo, la squadra nissena, ad una settimana dall’inizio del campionato che la vedrà esordire domenica prossima in trasferta contro il Città di San Vito Lo Capo, ha centrato l’obiettivo della qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia confermando di aver fin qui fatto un buon lavoro in termini di preparazione.