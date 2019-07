PALERMO – “Nessuno pensi di creare alternative elettorali”, ma “su temi come il lavoro, le infrastrutture o i rifiuti possiamo confrontarci” con il Partito democratico “purche’ non ci siano le solite spartizioni: troppe volte li ho visti partire all’arrembaggio per poi fermarsi perche’ una loro componente aveva ottenuto qualcosa dalla maggioranza”. A dirlo, in un’intervista a “Repubblica Palermo” il leader dei grillini Giancarlo CANCELLERI. “Non ho mai chiuso la porta al dialogo con nessuno. Se ci sono idee interessanti, noi ci siamo sempre. Ovviamente non stiamo parlando di alleanze elettorali”, precisa CANCELLERI: “Non abbiamo mai chiesto niente a Musumeci. Era nei guai neri, aveva una maggioranza costituita a gruppetti e noi gli abbiamo detto una cosa semplice: togli quelle persone, noi non veniamo al governo ma facciamo insieme una nuova stagione di riforme. Lui ha deciso di continuare con i suoi che sono bravissimi e se li portera’ fino alla fine. Ha provato un flirt con la Lega, ma anche quello – conclude CANCELLERI – ha avuto una battuta d’arresto”