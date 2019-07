MUSSOMELI – Formare ed informare ed è crescita sociale. Intanto continuano gli appuntamenti di informazione e formazione sul nostro territorio. Con la sapiente guida del socio Ing. Giuseppe Canalella, si legge in una nota del sodalizio, siamo andati nel quartiere Annivina, in via Agrigento e in Piazza San Giovanni, scoprendo curiosità e aspetti nascosti dell’architettura e dell’ urbanistica. Dalla bellissima fontana dell’ annivina fino alle viuzze del quartiere San Giovanni abbiamo seguito e scoperto tracce di antichi torrenti e vie d’acqua che attraversano la parte bassa del nostro paese. Graditissima la collaborazione dei soci Geologo Prisco, che ci ha informati circa la provenienza dell’acqua e la natura delle pietre, e degli architetti Michele Piazza e Maurizio Messina. Ospite d eccezione, a farci compagnia, è stato Padre Enzo Spoto”.