MUSSOMELI – La comunità francescana di Mussomeli nella messa domenicale vespertina del 14 luglio 2019 ha festeggiato il compleanno del Rettore della chiesa di San Francesco, Padre Valdecir, partecipando alla celebrazione eucaristica, presenti anche alcuni suoi confratelli ed il Superiore Generale della Congregazione dei Servi della Misericordia della Copiosa Redenzione, Padre Luis, che ha tenuto l’omelia domenicale, al termine della quale ha rivolto parole augurali per il compleanno del confratello Padre Valdecir, e parole di felicitazioni e di fraternità per avere nuovamente incontrato, in questa occasione nel suo nuovo ruolo, il religioso Padre Antonio Caruso, l’ultimo Padre Guardiano dell’era dei Conventuali a Mussomeli, trasferito altrove, e in questi giorni, in soggiorno a Mussomeli. Una concelebrazione, dunque, che ha riunito, nella gioia, la comunità francescana per festeggiare il compleanno di Padre Valdecir e per dare il loro saluto all’ apprezzato Padre Luis che ritorna in Brasile, e a Padre Antonio Caruso che ha servito per tanti anni questa Comunità francescana.