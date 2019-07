CAMPOFRANCO. A proposito dei danni subiti dalle strutture agricole a seguito dell’alluvione dell’autunno scorso, il Comune ha reso noto che possono essere presentate le relative istanze alla Regione. Le istanze vanno presentate entro il prossimo 26 luglio come reso noto da parte dell’assessorato regionale all’agricoltura. Pertanto, tutti coloro che hanno avuto danni alle strutture agricole (immobili, annessi agricoli, serre, impianti arborei ecc.) per l’alluvione di ottobre e novembre 2018, potranno presentare apposita istanza agli ispettorati dell’Agricoltura competenti entro il 26 luglio. Per maggiori dettagli sulla normativa e modulistica ci si può collegare al sito istituzionale del comune di Campofranco.