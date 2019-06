VALLELUNGA PRATAMENO – Sono continuati i lavori la pulizia e di scerbamento di alcune vie del paese, coordinati dagli Assessori Ministeri e Di Gangi con la collaborazione tra operai comunali e dipendenti ESA. Tra le vie ripulite: via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Toscana, via Veneto, via Siracusa, via Messina, via Catania, via Sicilia, piazza Europa, via Caltanissetta e annessi alloggi popolari. E’ necessaria comunque la collaborazione dei cittadini, mentre L’attività di pulizia continuerà nei prossimi giorni, suddivisa per quartieri.