RIESI – Si è conclusa ieri sera la quarta replica della nuova commedia. .. “Un giallo tutto da ridere “…a cura della compagnia teatrale Angelo Musco di Riesi di fronte a un numerosissimo pubblico soddisfatto dello spettacolo che non ha risparmiato applausi a scena aperta. Adesso la compagnia si sta programmando una serie di appuntamenti per l’ estate 2019 in giro per tutta la Sicilia, ma l’appuntamento più atteso è sicuramente quello del 6 e 7 di Luglio che si terrà a Pianezza in provincia di Torino, dove ad attendere la compagnia ci saranno migliaia di emigrati Riesini che vivono al Nord ‘Italia , Torino, Genova, Bergamo, ecc. Dopo 15 anni, la compagnia teatrale Angelo Musco di Riesi ritorna ad esibirsi al nord e precisamente a Pianezza in provincia di Torino grazie alla gentile disponibilità del sindaco di Pianezza Dott. Antonio Castello, un siciliano che ha messo a disposizione il grande salone delle feste per un ritrovo di amici Riesini e Siciliani; l’organizzazione è stata possibile grazie all’ impegno del direttivo dell’associazione culturale Riesina di Torino e provincia di cui è Presidente Calogero Cesatti, unitamente alla collaborazione della compagnia teatrale Angelo Musco di Riesi. La commedia che andrà in scena in due serate, il 6 e 7 Luglio, è quella che ha riscontrato più successo con premi e riconoscimenti in 30 anni di carriera teatrale: la divertentissima commedia” PANI …AMURI E TIMPULATI”. Questi i protagonisti: 1) Salvatore La Rocca; 2) Rosangela Volpe; 3) Anna Selvaggio; 4) Angelo Bellina; 5) Piero Butera; 6) Alessandra Ficicchia; 7) Carmela Butera; 8) Eraldo Marino; 9) Francesca Carruba; 10) Giuseppe Forcella; 11) Maurizio Giuliana; 12) Nadia Toninelli; 13) Ester Carruba : AIUTO SCENICO Anna Riccobene, Dario Pistone, Danilo Martello: TRUCCO Giusy Amodeo; LUCI E AUDIO Rino Cigno; Luigi Liberale; DIREZIONE ARTISTICA Antonio Lana; REGIA Guglielmo Galle’.