È tempo di riconferme in casa Pro Nissa. Il direttore sportivo Aldo Saetta e il tecnico Sandro Tarantino sono già a lavoro da settimane per allestire un organico altamente competitivo che di certo vorrà recitare il ruolo di protagonista nel campionato di serie B. Si parte dalle prime riconferme come quelle di capitan Giovanni Marino e di Gigi Mosca. Due elementi che hanno già giocato in passato nella cadetteria e che la scorsa stagione sono stati tra gli uomini più determinanti per il salto di categoria. Tra le partenze, che sono al momento confermate, quelle del brasiliano Geovane Borges e del tecnico Cristiano Goulart accasati entrambi alla Gear Sport di Piazza Armerina