ENNA – Sgominata una banda di romeni specializzata in furti di appartamento, messi a segno fra Enna, Caltanissetta ed Agrigento. L’operazione congiunta della Squadra mobile e della Compagnia dei Carabinieri di Enna, ha fatto luce su numerosi furti messi a segno in abitazioni nelle quali i malviventi entravano forzando balconi e finestre per asportare denaro e gioielli, ma anche su furti di rame e di carburante ai danni di reti di telecomunicazione di Telecom e di cantieri. I ladri in molti casi scalavano le abitazioni dall’esterno e rimanevano costantemente al telefono con il complice che fuori faceva da palo.

Sono sospettati di essere autori di una quarantina di colpi messi a segno tra novembre 2018 e lo scorso gennaio, anche se quelli contestati nell’ordinanza sono in numero minore. Recuperati gioielli e altra refurtiva. In manette: BURETA Adrian, classe 1991, rumeno, residente a Canicattì, con precedenti di polizia per furto aggravato ed altro; BURETA Florin, classe 1994, fratello di Adrian, rumeno, residente a Canicattì, con precedenti di polizia per guida senza patente; SULIC Cosmin Aristotel, classe 1987, rumeno, residente a Canicattì, con precedenti di polizia per furto ed altro.