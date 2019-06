CALTANISSETTA – La prestigiosa sala convegni della banca Sicana del capoluogo nisseno era gremita, venerdì 14 giugno, alla presentazione del libro di Rino Carlino, “Il Venditore di Protesi”, nonostante l’ora la canicola. La cospicua presenza di pubblico ad un evento culturale è l’incoraggiante segnale, che la lettura può ritornare a essere un momento importante nella quotidianità. La presentazione è stata condotta da Tiziana Morreale, che ha fatto sfoggio del suo congruo bagaglio culturale. È stata una presentazione fuori dai canoni abituali, anche l’autore si è cimentato in alcuni passi di lettura, e non di rado si è lasciato andare in considerazioni e battute che hanno rallegrato l’ambiente. Pubblico proficuamente partecipe che ha assistito con attenzione. I ringraziamenti di Rino Carlino sono doverosi e sentiti: “Al massimo dirigente della banca, che ha manifestato grande sensibilità nell’affiancare momenti di cultura. Grazie alla relatrice Tiziana, è un grazie particolare vola verso Roma, a incontrare la professoressa Rosalba Falzone (che poi è mia cognata) che ha curato l’immagine della copertina del libro. Ho letto anche una pagina dedicata all’amico Stefano Gallo, che ha voluto defilarsi bruscamente dalla vita; la serata la dedico a lui ed a mia sorella Angela, lei si divoratrice di cultura nella sua breve vita terrena”.