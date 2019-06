CALTANISSETTA – L’inaugurazione della nuova sede (in Via Redentore n. 22/28 a Caltanissetta) della mutua Società Cattolica Maria SS. Della Catena è avvenuta l’8 giugno in presenza di molti soci, di Giovanna Candura, Commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta e Vice Presidente dell’Aeroporto di Catania, di Giuseppe Ciavirella, Presidente del Coordinamento Regionale Siciliano delle S.M.S. e S.O.M.S. e del Canonico Angelo Gallo, assistente spirituale della Mutua Società. Il Canonico Angelo Gallo ha impartito la benedizione e, dopo il taglio del nastro, da parte della Candura, si sono susseguiti vari interventi. La stessa Candura si è complimenta con il Presidente e con l’intero Consiglio di Amministrazione che con il loro operato hanno saputo realizzare una realtà che la cittadinanza Nissena apprezzerà. Ricorda che questa Mutua Società è nata nel lontano 1957 con la finalità di aggregazione e scolarizzazione rivolte a tutta la cittadinanza Nissena. Dal 1999 è Presidente Scancarello che, sostenuto nelle iniziative dai componenti del Consiglio di Amministrazione e con la partecipazione dei Soci, ha saputo riportare la Mutua Società alle condizioni attuali diventando punto di riferimento per la cittadinanza.

Giuseppe Ciavirella, Presidente del Coordinamento Regionale Siciliano delle S.M.S. ,mette in risalto la capacità e la caparbietà del Presidente nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Ricorda che le Mutue Società Siciliane non erano riconosciute dalla Regione Siciliana mentre esistevano realtà nelle Regioni Italiane riconosciute dallo Stato. Pone in evidenza l’operatività della Mutua Società nei servizi ai Soci, in linea con la legge in vigore, a seguito modifica dello statuto sociale, con l’obbligo di effettuare le attività previste dal Sistema Integrativo Sanitario e del Terzo Settore. La serietà e la coerenza dimostrata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della mutua Maria SS. della Catena riconosciute nell’ambito culturale regionale delle S.M.S., come rappresentate regionale, mi si è dato incarico di ufficializzare che la sede della Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena sia il Centro Culturale Siciliano del Co. Re. Si.

Il Canonico Angelo Gallo, Assistente Spirituale, ha elogiato l’operato dell’intero Consiglio di Amministrazione soffermandosi sulla religiosità e sulla continuità nei compiti prefissati in favore dei Soci.

Il presidente Scancarello, si è soffermato sulla creazione della sezione femminile in seno alla Mutua Società, auspicando che sia realizzata al più presto per attuare le attività ritenute necessarie per aggregare le donne e attuare quanto previsto dal Terzo Settore portando la Mutua Società a dare un servizio sempre più efficace ai Soci e ai Cittadini.

II Presidente Rosario Scancarello comunica inoltre ai soci della mutua Società Cattolica Maria SS. Della Catena che l’Assemblea Ordinaria è in programma presso i locali della nuova sede sociale (in Via Redentore n. 22/28), in prima convocazione giorno 15 giugno alle ore 18,00 e in seconda convocazione giorno 16 giugno 2019 alle ore 10,00, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: