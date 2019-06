Il Commissario Lega Sicilia, Sen.Stefano Candiani, in una nota diffusa dal suo ufficio stampa, risponde al Deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso che, recentemente, ha ironizzato sul ricorso presentato dalla coalizione “Giuseppe Spata sindaco” e relativo ad eventuali irregolarità sulla raccolta firme necessarie per presentare la lista. Candiani precisa che la Lega è a conoscenza di tale ricorso e che intende sostenerlo in tutte le sedi opportune, tanto da presentare a breve anche un’interrogazione parlamentare sulla questione. Nessuna iniziativa personale, dunque, ma un partito, quello della Lega, che assieme all’intera coalizione vuole far luce su una vicenda contornata da alcuni punti interrogativi.