MILENA – E’ morto, all’età di 87 anni Federico Schillaci, sindaco di Milena per ben cinque anni. Dal 1975 al 1980 l’avvocato, esponente di peso del Partito socialista, governò il Paese delle Robbe. Fu uno dei sindaci la cui appartenenza politica ha contraddistinto la storia della città. Fino all’elezione di Peppuccio Vitellaro (predecessore dell’attuale Claudio Cipolla) Milena ha avuto quasi esclusivamente sindaci di sinistra o comunque riconducibili al blocco progressista. Segretario della locale scuola in pensione, era malato da tempo. Federico Schillaci fu primo cittadino in un momento di grande crescita economica per il paesino del Vallone. La Giunta da lui guidata ha lasciato nella memoria della collettività un buon ricordo per via della vivacità amministrativa e delle opere compiute. Molte le manifestazioni di vicinanza espresse non solo dal mondo della politica ma da tantissima gente comune. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. “Ringrazio mio padre per i suoi insegnamenti, trasmessi molto più coi fatti che con le sole parole” è il messaggio affidato ai social da parte del figlio Giovanni. A parte il ricordo per l’uomo politico, quello che rimane nell’immaginario collettivo è la gentilezza, la bontà d’animo e quel sorriso che erano diventate la cifra stilistica di Federico Schillaci. Un milenese doc che amava il suo paese e che non si sottraeva mai nel dare una mano ai suoi concittadini specialmente quelli in difficoltà. Anche un blog locale ha voluto rendere omaggio all’avvocato dal volto gentile, parlando di un “sindaco buono”. I funerali si sono celebrati nel pomeriggio di ieri nella chiesa Madre del piccolo comune nisseno. (Gds GIUSEPPE TAIBI))