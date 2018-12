SERRADIFALCO. S’è svolta stamani una manifestazione pacifica di genitori ed alunni dell’Istituto comprensivo “Filippo Puglisi”. La manifestazione è consistita in una novena itinerante con tanto di canti natalizi della tradizione. A quanto sembra, la dirigente scolastica del Comprensivo avrebbe deciso di non far svolgere la novena in orario scolastico in rispetto alle disposizioni sulla laicità dell’ambiente scolastico. Alunni e genitori hanno così pensato di organizzare la novena fuori dall’ambiente scolastico. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Leonardo Burgio, il vicario generale della Curia di Caltanissetta, mons. Giuseppe Speciale, don Salvatore Rumeo, direttore dell’ufficio catechisti della diocesi ed il parroco della chiesa dell’Immacolata, don Diego Trupia. La manifestazione, che è partita da via Cavalieri di Vittorio Veneto per giungere poi sino alla capanna della natività di Piazza Vittorio Emanuele, ha visto alunni e genitori intonare e suonare i canti tipici della tradizione popolare della novena.