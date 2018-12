CALTANISSETTA – Se non fosse una situazione seria, estremamente seria, la potremmo definire “pirandelliana”. La città di Caltanissetta è in piena crisi idrica: la nostra redazione è stata tempestata di messaggi, e-mail, telefonate da parte dei nisseni inferociti che non riescono a darsi pace; centinaia le persone che hanno scritto di rubinetti a secco, in alcune zone della città anche da 5 giorni: situazione allucinante.

Un popolo di manzoniana memoria che invece di assaltare il forno della grucce, assalta i negozi per acquistare bidoni ed iniziare i viaggi senza sosta della speranza: prima è necessario trovare dove riempire i contenitori e poi trasportarli a casa.

Emblematiche alcune storie di anziani che, residenti in case prive di ascensore, riescono a trasportare soltanto qualche bottiglia con situazioni igieniche, personali e legate all’abitazione, che iniziano a diventare “preoccupanti”.

Siciliacque e Caltaqua emanano note stampa quotidiane, aggiornate, quasi sul modello dei bollettini di guerra: la guerra dell’acqua che i nisseni ormai sono abituati a “perdere”.

Esemplare, significativo ed assordante il silenzio dell’Amministrazione Ruvolo e delle varie deputazioni regionali e nazionali: è sempre stato così e non crediamo che possa cambiare adesso.

Qualcuno, e ritorniamo all’aggancio pirandelliano dell’inizio, ha pure sarcasticamente commentato: “mi viene il dubbio che abbiano consumato le riserve idriche per le fontane danzanti del festival del torrone”.

Per il futuro si prega l’Amministrazione, durante l’organizzazione di queste roboanti e internazionali kermesse che portano in città migliaia di turisti danarosi, di effettuare solo attrazioni a secco….non si sa mai!

P.S. Nel comune di Caltanissetta sono state messe tre autobotti fisse a:

Barbara – corso Italia (di fronte alla scuola)

2. Piazza Mercato Grazia

3. Piazza Falcone Borsellino (vicino al Tribunale)