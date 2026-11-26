(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, hanno esortato la Russia a non "estendere la guerra" in Ucraina.Ucraina, da Trump e Rutte appello alla Russia: "Eviti di estendere il conflitto", in Florida. La dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca ha definito l'incontro "eccezionale" e "di grande impatto", precisando che si è concentrato sulle guerre in Ucraina e in Iran. "Abbiamo anche discusso dell'importanza che la Russia eviti qualsiasi azione che, intenzionalmente o involontariamente, estenda la guerra, e dell'importanza di ottenere una soluzione pacifica al conflitto il più rapidamente possibile", si legge ancora nella dichiarazione. L'appello congiunto di Trump e Rutte arriva nonostante il leader statunitense abbia definito il presidente russo Vladimir Putin "mio amico" durante un incontro in Cina la scorsa settimana. I due hanno anche invocato il raggiungimento della pace "nel più breve tempo possibile". Oltre al conflitto russo-ucraino, nella dichiarazione congiunta i due hanno spiegato di aver parlato anche del conflitto in Iran, "oltre a tutti i risultati record che abbiamo conseguito insieme durante i vertici dell'Aia e di Ankara". Trump e Rutte hanno discusso anche dell'aumento della spesa per la difesa, un obiettivo per il quale Trump ha sollecitato le potenze europee. I due si sono incontrati nella residenza del presidente Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del'incontro si legge che i due avrebbero concordato di "di continuare ad aumentare la spesa per la difesa e gli investimenti nella nostra base industriale, sia negli Stati Uniti sia in tutti i Paesi Nato". Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nella regione di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia. Secondo quanto scritto su Telegram dal governatore nominato da Mosca, Yevgeny Balitsky "a seguito di un attacco di droni nemici contro un parcheggio, cinque persone sono state uccise e altre tre ferite nella località di Vesioloye". La Russia, che da quasi cinque anni sta conducendo un'offensiva su vasta scala contro l'Ucraina, rivendica l'annessione della regione meridionale di Zaporizhzhia, che controlla parzialmente, dal settembre 2022.

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