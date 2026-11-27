(Adnkronos) – "Il medico rimane sempre centrale in tutto il processo diagnostico. La sua esperienza, la sua capacità di interpretare le immagini, di parlare con il paziente, di avere delle informazioni, cioè un'anamnesi che sia il più esaustiva possibile, rimane sempre la cosa più importante. Poi la tecnologia diventa sempre più preponderante, sempre migliore e ci permette di ottenere una diagnosi più precisa e precoce ma la figura del radiologo rimane sempre centrale". Lo ha sottolineato il medico radiologo, Francesco Sciuto, intervenendo al talk “L'innovazione nell'imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi presso il Marilab Future Labs di Pomezia. "Nel corso dell’evento abbiamo parlato di tante metodiche innovative, tra cui la risonanza whole body e della colonscopia virtuale, che è una pratica non nuovissima ma che ultimamente sta prendendo sempre più piede, permettendo di studiare il colon in maniera ottimale e con meno problemi per i pazienti", ha spiegato il radiologo. Sciuto ha poi concluso sottolineando che il ruolo di talk come quelli organizzati da Marilab sono fondamentali per creare un incontro con i colleghi e per permettere di focalizzare alcune tecniche da spiegare ai professionisti presenti nei territori. “In questo modo possiamo ottenere quello che poi è il nostro goal e cioè il beneficio per il paziente".

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