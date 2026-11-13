Promozione. Nell’anticipo del sabato il Real Gela prova a rialzare la testa con il Ragusa Boys; la vice capolista Serradifalco all’esame Canicattini; la Sommatinese cerca continuità

Nel campionato di Promozione, girone B, l’anticipo di sabato 14 novembre vede il Ragusa Boys opposto al Real Gela (ore 15). Un match che i gelesi hanno tremendamente bisogno di portare a casa da imbattuti. I recenti risultati hanno finito per vanificare il buon avvio della squadra di Angelo Gaccione. In un simile contesto, la compagine gelese, oggi più che mai, ha bisogno di ritrovare la sua verve e le sue qualità migliori. E’ necessario che il Real Gela torni ad essere il Real Gela, una squadra sbarazzina in grado di giocarsela contro chiunque e di imporre le proprie individualità agli avversari di turno. Un Real Gela che ha bisogno di ritrovare il suo bomber Patrick Caci, ma anche un gioco corale ben organizzato e in grado di imporre un ritmo adeguato alle partite. Insomma, un anticipo del sabato tutto da vivere, quello che vedrà il Real Gela di scena in terra ragusana. Arbitrerà l’incontro Alberto Bonomonte di Palermo, con guardalinee Agatino Simone Ciaffaglione di Catania e Federico Camelia di Acireale.

Domenica 15 novembre, il resto del programma. In particolare, la Sommatinese di Giovanni Falsone affronta fuori casa la Casmenarum Comiso (ore 14,30) in un match importante in termini di continuità. Uscire imbattuti dalla trasferta di Comiso potrebbe valere veramente tanto per la Sommatinese targata Falsone. Il tecnico agrigentino ci ha messo esperienza, cuore, faccia e qualità per rimettere in carreggiata una Sommatinese che ha bisogno di entrare in fiducia per dare il meglio di sé. Arbitrerà l’incontro Stefano Carlo Guzzardi di Catania, con guardalinee Arturo Artellini di Ragusa e Christian Tatum di Catania.

Infine, ultimo ma non ultimo, l’impegno del Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo (nella foto) che affronta in casa il Città di Canicattini (ore 15) in un confronto per niente facile. I siracusani, infatti, costituiscono complesso di tutto riguardo. Quinta forza del campionato, il Città di Canicattini si presenta come una squadra solida e affidabile. Ecco perché ci vorrà il Serradifalco dei giorni migliori per avere ragione di questo avversario che sa fare di solidità virtù. Inutile dire che la squadra del presidente Tonino Cavaleri sta vivendo un momento di grande entusiasmo. Tuttavia, appare necessario che i falchetti prestino la necessaria attenzione alla fase difensiva contro una squadra che ha dimostrato di non aver paura di nessuno. Il Serradifalco, tuttavia, è secondo in classifica e, proprio per questo, è una di quelle squadre capace, con i suoi frombolieri offensivi come Salvo, Castrillo, Goti e Vaccaro, di far girare la partita dalla sua parte; senza contare l’apporto di gente di qualità come Caronia e lo stesso Anas, sempre in grado di proporsi in zona gol con bella frequenza. Arbitrerà Serradifalco Città di Canicattini Cristoforo Flavio Maiorana di Trapani, con guardalinee Antonio Lalomia di Enna e Carlo Lo Porto di Caltanissetta.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione: Santa Croce Soccer 25, Serradifalco 22, Atletico Megara e Noto 19, Città di Canicattini 16, Barrese 15, Sant’Anna e Cassibile 12, Pro Ragusa e Ragusa Boys 10, Casmenarum e Megarese 8, Real Gela e Sommatinese 7, Qal’At 6, Frigintini 5.