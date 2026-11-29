PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri l’astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali ha completato l’esperimento sui cianobatteri fotosintetici che gli era stato assegnato a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong, nel suo quarto giorno di permanenza nella stazione spaziale.

Ali è arrivato sulla stazione spaziale mercoledì a bordo della navicella Shenzhou-24, insieme agli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi, diventando il primo astronauta straniero a farlo.

Durante la missione Shenzhou-24, per la prima volta saranno condotti sulla stazione spaziale quattro esperimenti scientifici nell’ambito della cooperazione internazionale tra Cina e Pakistan. La parte pakistana ha guidato la progettazione dei piani sperimentali e la dimostrazione degli obiettivi scientifici, mentre quella cinese ha fornito supporto ingegneristico per facilitarne l’attuazione.

I materiali per gli esperimenti, tra cui cianobatteri fotosintetici, quinoa, materiali compositi ibridi a base di grafene e materiali compositi in fibra di carbonio, erano già arrivati sulla stazione spaziale.

Uno dei compiti assegnati ad Ali era quello di condurre l’esperimento sui cianobatteri. Già adattatosi alla vita nello spazio, Ali si è spostato lungo i corrimano e ha raggiunto senza difficoltà il modulo laboratorio Wentian.

Nel frattempo, a terra, a Pechino, gli esperti di Cina e Pakistan erano pronti a fornire supporto. Una volta stabilito il collegamento di comunicazione tra spazio e Terra, Ali ha iniziato il suo lavoro in coordinamento con gli scienziati.

Ali ha estratto il contenitore utilizzato per l’esperimento sui cianobatteri fotosintetici e ha utilizzato una fotocamera per documentarne la crescita. Le immagini sono state interpretate congiuntamente dai team nello spazio e a terra. Successivamente, ha agitato delicatamente il contenitore secondo le procedure sperimentali, prima di completare un’altra serie di scatti e trasmettere le immagini.

La scelta dei cianobatteri come oggetto di ricerca è stata particolarmente significativa. I cianobatteri sono i più antichi organismi fotosintetici ossigenici sulla Terra e sono considerati specie candidate promettenti per lo sviluppo di ecosistemi a ciclo chiuso nello spazio.

Possono assorbire anidride carbonica e rilasciare ossigeno, oltre a essere ricchi di proteine di alta qualità. Queste caratteristiche li rendono preziosi oggetti di studio per la ricerca su sistemi di supporto vitale extraterrestri stabili e controllabili, una sfida fondamentale per l’umanità nell’esplorazione dello spazio profondo.

“Attualmente è stata completata la prima fase di campionamento in orbita per l’esperimento sui cianobatteri, mentre i restanti lotti di cianobatteri saranno campionati e conservati successivamente, come previsto”, ha dichiarato Zhang Yuxin, ingegnere del Centro di tecnologia e ingegneria per l’utilizzo dello spazio dell’Accademia cinese delle scienze.

Ali tornerà sulla Terra insieme agli astronauti della Shenzhou-23 Zhang Zhiyuan e Li Jiaying. L’astronauta Zhu Yangzhu, che ha già trascorso sei mesi in orbita nell’ambito di un esperimento di permanenza della durata di un anno, rimarrà invece a bordo della stazione spaziale per la missione Shenzhou-24 insieme al comandante Tang Hongbo e all’astronauta Wu Yi.

Quando tornerà sulla Terra, Ali riporterà con sè il primo lotto di campioni di cianobatteri, affinchè il team di ricerca possa condurre ulteriori analisi e studi approfonditi.

– Foto Xinhua –

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